Chiavenna (Sondrio), 25 genanio 2020 - Verrà riattivato nei prossimi giorni, dal primo febbraio, il sistema di controllo della velocità posizionato in via Volta distrutto a fucilate alla fine dello scorso mese di ottobre. "Il lavoro di queste settimane – ha sottolineato il sindaco, Luca Della Bitta - è stato quello di riparazione e sostituzione delle apparecchiature gravemente danneggiate. Intanto proseguono serrate le indagini da parte dei competenti organi che hanno in essere attività di dettaglio su profili di responsabilità ben precise e puntuali".

Nel frattempo, la zona adiacente è stata illuminata ed è stato attivo un sistema ad infrarossi di videosorveglianza. Oltre all’imponente segnaletica verticale, con numerosi cartelli, e a quella orizzontale con vistosissimi limiti di 50 chilometri orari, è stata attivata un’ulteriore segnalazione luminosa che ricorda agli automobilisti la velocità massima consentita. "Tutto questo – aggiunge Della Bitta - per ribadire la volontà di rendere nota la presenza del sistema di rilevazione della velocità e del limite fissato a 50km/h che, se superato, con i margini di tolleranza mai inferiori a 5km/h come previsto per legge, dà luogo alla sanzione. In queste settimane molti cittadini, soprattutto abitanti in via Volta e zona limitrofa, hanno commentato in diversi modi il fatto come sia radicalmente cambiata la sicurezza".