Certificazioni per gli alberghi. Aiuti a fondo perso

Le Olimpiadi portano in dote centomila euro per le strutture alberghiere della provincia di Sondrio. La Camera di commercio, infatti, ha stanziato aiuti per supportare gli hotel della Valle nell’ottenimento di certificazioni ambientali rilasciate da parti terze e riconosciute a livello internazionale. La misura rientra negli interventi messi in campo anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 e dà concreta attuazione al protocollo di collaborazione stipulato tra l’ente camerale e la Fondazione Milano Cortina. L’iniziativa punta a incentivare l’adozione di pratiche sostenibili negli hotel. Il bando prevede la possibilità per ciascuna impresa di presentare fino a due distinte domande, per altrettanti hotel. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili per la prima domanda e al 40% per la seconda. L’investimento minimo è di 3mila euro, massimo 10mila.