Centro servizi per le famiglie con i bimbi

Cariplo sostiene le famiglie e dona 366.000 euro per il centro servizi di Mazzo di Valtellina. Fondazione Cariplo nei giorni scorsi ha infatti approvato un contributo di 366.000 euro per il progetto “Luoghi per Crescere: Centro servizi per le famiglie con figli in età 0-6 anni“ presentato in partenariato con il settore privato e con i comuni di Lovero, Vervio e Tovo Sant’Agata, con l’obiettivo di creare un centro servizi a Mazzo di Valtellina dedicato alle famiglie con bambini nella fascia di età 0-6 anni. L’iniziativa comprenderà anche l’attivazione di laboratori diffusi nei comuni partner per migliorare la conciliazione lavoro-famiglia e sensibilizzare sui temi ambientali e culturali, la sperimentazione di modelli innovativi di servizi per l’infanzia attraverso il supporto di un’agenzia di innovazione sociale per garantire la sostenibilità futura, la riqualificazione dell’edificio dell’asilo e allestimento per offrire servizi integrativi alle famiglie, tra cui laboratori estivi e percorsi di psicomotricità. Fondazione Cariplo, in linea con il suo impegno per lo sviluppo territoriale e il miglioramento della qualità della vita nelle comunità locali, sostiene questo ambizioso progetto destinato alla provincia di Sondrio. "Il progetto “Luoghi per Crescere“ è un esempio di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa generare un impatto positivo e duraturo – dice Marco Dell’Acqua, membro commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo e presidente di fondazione Pro Valtellina -. Con azioni mirate che spaziano dalla creazione di una rete di supporto locale alla sperimentazione di modelli innovativi di servizio, questo progetto contribuirà significativamente a migliorare la qualità della vita delle famiglie".