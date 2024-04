Cento voci dei bimbi per la pace. Il viaggio prosegue a Roma

Cento voci per la pace si levano da Brescia, pronti a partire anche per Roma. Succederà domenica 21 aprile, in apertura di La corsa di Maya per l’UNICEF, evento sportivo destinato a raccogliere fondi per il programma Acqua e Igiene dell’UNICEF. Per questa edizione, per la prima volta a Brescia si sono uniti diverse realtà: Un cuore di voci, Musical-Mente accademia di musica, L’arcobaleno, IC Carducci, il coro scolastico “Fa-re Coro“ dell’IC Mazzano, per cantare insieme tre inni alla pace sotto la direzione di Angela Di Filippo: Heal the World, We are the World e Imagine (canzone, a sua volta, inno dell’UNICEF). "Una grande emozione – ha commentato Di Filippo – per la prima volta a Brescia un coro di 100 bambini darà vita a questa iniziativa: questi ragazzi meritano di essere ascoltati". Tanti i genitori e i docenti che, domenica, hanno accompagnato bambini e bambine alla pista di atletica di Sanpolino “Gabre Gabric“, per la prova generale, tra emozioni e qualche lacrima di commozione. Il viaggio proseguirà, poi, perché i piccoli del Coro di voci saranno a Roma per la Giornata mondiale dei bambini, il 25 e 26 maggio, per cantare, con cori da tutta Italia, anche questa canzoni, portando nella Capitale un po’ di Brescia e dell’iniziativa per l’UNICEF. Il coro aprirà la corsa, che partirà ufficialmente alle 10: sul placo, anche ragazzi e le ragazze di Coltiv@rete.