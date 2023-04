Cento artisti in tre giorni È il Nameless Festival

Più di cento artisti calcheranno i palchi del Nameless Festival, uno dei più importanti eventi internazionali di electronic music in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno alla Puncia tra Annone Brianza, Bosisio Parini e Molteno. Il primo giorno in line up Astrality, Capozzi, Claudym, Dj Hype, Ensi & Nerone, Giorgia Angiuli, Goldie, Hedex, Icy Subzero, Jengi, Joshwa, Kid Yugi, La Sad, Malaa, Matroda, Miles, Ofenbach, Olly, Paul Kalkbrenner, Rosa Chemical, Rose Villain, Sonny Fodera, Tokischa, Will Sparks, Andrea Lai, Gyrofield, Mother Inc, The Caracal Project, The Upbeats e Trust In Jungle. Il 3 giugno tocca a Albertino, ArrDee, Automhate, Byor, Catz’n’dog, Chris Lake, Clara, Dance System, Diss Gacha, Edmmaro, Ernia, Gravedgr, Horse Meat Disco, Kayzo, Kaze, Luca Agnelli, Mara Sattei, Marauda, Merk&Kremont, Mora, Neima Ezza, Rovere, Salmo, Sillyelly, Skrillex, Tredici Pietro & Lil Busso, Uniiqu3, Vieze Asbak, Amedeo Picone, Lrnz, Mattei & Omich e Shorty. Chiudono 070 Shake, Anna, Beatrice Quinta, Benny Benassi, Biscits, Dom Dolla, Galeffi, Geolier, Gladde Paling, Gordo, Greg Willen, Hardwell, Hu, Hugel, Il Pagante, Lost Frequencies, Maddix, Mau P, Mida, Myss Keta, Nct, Nitro, Oliver Heldens, Sam Divine, Slings, Tita Lau, Villabanks, Toy Tonics, Athlete Wippet, Gee Lane, Jaxx Tms, Kapote e Sam Ruffillo.

C’è un’altra protagonista: l’attezione all’ambiente, con il piano Traceless-Missioni zero impact. "Per la prima volta in Italia, uno dei palchi sarà alimentato da batterie a emissioni zero", annunciano gli organizzatori. Saranno utilizzati gruppi elettrogeni di ultima generazione con tecnologia che permette di ridurre le emissioni di CO2, NOx, HC e PM oltre che l’impatto acustico. Per illuminare e colorare i palchi si useranno effetti scenici e luci mobili a energia solare e ibrida e coriandoli biodegradabili.

Daniele De Salvo