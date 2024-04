Cento artisti esposti alla Biennale. C’è anche Picasso

Resterà aperta fino al 31 maggio la Biennale di Vigevano, visitabile in due parti: quella della Strada Coperta, a ingresso libero, e quella della Strada Sotterranea, nella sala della Duchessa e nelle Prigioni, per cui di prenota il biglietto su Ticketmaster. I residenti pagano 9 anziché 14 euro. Sono oltre un centinaio gli artisti esposti. Tra le opere, una scultura di Picasso e tele di Cézanne e Turner. La durata della visita è stimata in circa due ore e gli spazi espositivi resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19.