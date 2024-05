Cena benefica per i poveri del sud America

Sabato 1 giugno ad Albosaggia torna “Dalle Alpi alle Ande”. Salumi, formaggi e vini tipici della provincia di Sondrio saranno protagonisti, insieme ad alcuni Presìdi Slow Food, della cena che si terrà alle 19,30 alla casa “Mama Ashu” di via San Giuseppe 12. L’iniziativa, promossa dalla condotta Slow Food della provincia di Sondrio insieme a quella della provincia di Brescia (TerreAcque Bresciane), all’Operazione Mato Grosso e a Campagna Amica/Coldiretti Sondrio, permetterà di raccogliere fondi per una missione dell’Operazione Mato Grosso in Perù.

In particolare il ricavato sarà utilizzato nella casa di Lima che ospita ammalati dove opera la missionaria di Montagna in Valtellina Michela Gianola (foto). Ai fornelli ci sarà anche quest’anno il cuoco dell’Alleanza dei cuochi e dei pizzaioli di Slow Food Lorenzo Econimo, fiduciario della Condotta Slow Food TerreAcque Bresciane. "Anche quest’anno il nostro amico cuoco Lorenzo Econimo ha ideato un menu che unisce tradizione e fantasia, prodotti a chilometri zero e cibo buono, pulito e giusto come il Furmacc del féen, lo Stracchino all’antica e il riso gigante di Vercelli, tutti presìdi Slow Food - sottolineano i promotori dell’iniziativa giunta alla terza edizione -. Sarà una cena dal sapore speciale, perché unisce questi ingredienti e un obiettivo solidale. Un obiettivo - aiutare Michela Gianola e la sua casa - da raggiungere insieme all’Omg e a Coldiretti, che ancora una volta lo condividono con noi mettendo a disposizione i prodotti delle loro aziende agricole". L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Montagna in Valtellina. I posti sono già tutti esauriti, ma è possibile donare all’associazione Don Bosco in corso Baccarini a Faenza (Ra) specificando “Per Michela Gianola-Paolo Viacava“. C.Bia.