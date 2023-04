C’è Prospettiva Olmi, omaggio al grande maestro

Omaggio a Ermanno Olmi nell’anno di Capitale Italiana della Cultura. Fondazione Brescia Musei presenta Prospettiva Olmi, il nuovo progetto che prenderà il via il 3 maggio: una retrospettiva omaggio dedicata al grande maestro bergamasco e promossa da FIC-Federazione Italiana Cineforum. A Brescia gli eventi in programma sono quattro: 2 i film proposti al cinema Nuovo Eden (Lunga vita alla signora! e Centochiodi, eccezionalmente in 35 mm) e 2 nell’arena estiva della Fondazione Brescia Musei L’Eden d’estate presso il Museo di Santa Giulia (Il posto, Il mestiere delle armi). L’ultima proiezione a L’Eden d’estate sarà anticipata da un incontro (il 27 giugno) con Elisabetta Olmi, figlia di Ermanno e a sua volta produttrice cinematografica, ed Emanuela Martini (autrice, critica cinematografica, direttrice di Cineforum Rivista), dedicato all’approfondimento del cinema di Olmi. "Parlare oggi di Olmi – dice Martini – significa riflettere su coppie di antinomie: città e campagna, industrializzazione e agricoltura, urbanizzazione e natura; e i tempi, le aspirazioni, i rapporti, profondamente differenti nei due contesti. Antinomie intorno a cui si muove tutta la Lombardia, non solo nell’accentramento urbano e industriale che si è sviluppato a Milano, ma anche negli altri contesti, come l’area che comprende Bergamo e Brescia".

Federica Pacella