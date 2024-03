Sondrio, il cavalcavia per le Olimpiadi non piace alla comunità: “Dannoso per la viabilità”. E allora tutti a piedi

Una camminata per sensibilizzare sulla problematica dei cavalcavia del Trippi e della Sassella. Non si ferma la protesta per dire no al cavalcavia del Trippi e, in generale, alle opere previste sulla tangenziale di Sondrio. O, meglio, per dire no alle soluzioni proposte e approvate nei mesi scorsi e che, a meno di clamorosi ribaltoni, saranno quelle attuate sui due svincoli posti alle porte di Sondrio in direzione est (cavalcavia del Trippi) e in direzione ovest (cavalcavia della Sassella).

La protesta è sorta spontanea, tanto che si è costituito un comitato informale Trippi-Sassella che ha, come slogan, l’esaustivo claim "svincoliamoci", a ricordare che la mission è quella di ripensare le soluzioni trovate per la viabilità di quei due luoghi nevralgici della viabilità.

I due svincoli rientrano nelle cosiddette opere olimpiche, finanziate cioè con risorse stanziate da Governo e Regione per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 che vedrà la Valtellina coinvolta con Bormio e Livigno sedi di gare.

I due progetti relativi agli svincoli della Sassella e del Trippi sono già stati approvati e l’inizio dei lavori potrebbe essere programmato a breve. Ma una parte della cittadinanza, oltre che una parte amministrativa (con in testa il sindaco di Montagna Barbara Baldini) non ci sta e vuole mettere in pratica tutte le azioni possibili per evitare opere che, a loro dire, sono inutili se non addirittura dannose per la viabilità. Ed è così che il comitato informale Trippi-Sassella ha organizzato per sabato 6 aprile una camminata pacifica.

“In seguito alle crescenti preoccupazioni relative alle progettualità degli svincoli nord e sud, il comitato informale Trippi e Sassella organizza per sabato 6 aprile una camminata di sensibilizzazione per chiedere la riapertura di un confronto, al fine di trovare alternative sostenibili alle soluzioni attualmente prospettate – dicono dal comitato –. Il ritrovo è fissato per le 10, con partenza alle ore 10.15, presso il piazzale della Carrozzeria Giugni in via Stelvio a Montagna al piano, la camminata attraverserà le vie del capoluogo per giungere al Santuario cinquecentesco in località Sassella. Nell’occasione sono state stampate apposite magliette con il logo dell’evento prenotabili presso la cartolibreria De Marco a Montagna piano, tel. 0342/51.00.38".