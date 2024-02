Castel Baradello. Salita sulla torre in maschera

Carnevale in maschera per bambini dai 4 ai 10 anni al Castel Baradello sabato alle 15. Per tutto il pomeriggio, all’interno di un vero Castello medievale, è in programma la visita in costume e la salita della torre fino alla terrazza panoramica, per concludere con un laboratorio di Carnevale. La durata dell’evento è di circa un’ora e mezza. Alle 21.30, salita notturna del colle del Baradello insieme a una guida, con attraversamento dei boschi al buio, e visita in maschera del Castello con brindisi finale e panorama di Como illuminata, durata due ore e mezza. In entrambi i casi, iscrizioni obbligatorie sul sito www.slowlakecomo.com.