Case Aler, abusivi in una cantina: l’Sos di una donna al Comune di Sondrio

Sondrio – Cosa faccio dopo il 30 giugno? Metto una roulotte qui davanti al Comune di Sondrio? I due quesiti li ha posti ieri la signora Sabrina Parini che, dopo la morte della madre con la quale conviveva, dovrà lasciare l’appartamento Aler entro il 30 giugno. Sabrina si è recata in Comune a Sondrio esponendo la problematica al vicesindaco Francesca Canovi che ha assicurato l’interessamento dell’Amministrazione comunale.

"Come Comune di Sondrio ciò che possiamo fare, a tutela di una nostra concittadina, è confrontarci con Aler per capire i termini della questione – afferma il vicesindaco Canovi – Le condizioni richieste per essere assegnatari di una casa popolare devono essere sempre rispettate, anche con riguardo a chi si trova in lista di attesa. Nell’eventualità, chiederemo ad Aler una proroga per consentire alla signora Parini di trovare un altro alloggio".

E di non rimanere quindi in mezzo a una strada. La signora Parini qualche giorno fa aveva denunciato pubblicamente di star vivendo una situazione da incubo dopo aver trovato occupata la cantina che, con l’aiuto dei familiari, si accingeva a sgomberare. Cantina svuotata da chi ne aveva preso abusivamente possesso, sempre secondo il racconto della signora, e occupata da qualcuno che l’aveva allestita come un monolocale con tanto di letto, mobile e televisione.

La zona delle Torri del quartiere della Piastra è piuttosto decadente, il degrado, sebbene non paragonabile a quello di alcune grandi metropoli, è presente come molte situazioni borderline. C’è da dire che negli ultimi anni l’Amministrazione comunale sondriese ha promosso iniziative e progetti proprio per riqualificare tutta la zona. E anche l’Aler, proprietaria degli immobili, ha messo recentemente sul piatto quasi 12 milioni per effettuare una riqualificazione proprio delle due torri della Piastra.