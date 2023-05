Cascina sociale per tutti Ma serve aiuto

Una cascina sociale accessibile a tutti. È il sogno dei responsabili e degli operatori della cooperativa Liberi sogni di Calolziocorte per Cascina Rapello, una cascina settecentesca interamente da ristrutturare, con 6 ettari di bosco, 3 di prati terrazzati e una splendida vista sulla valle dell’Adda e il Resegone, che si trova ad Airuno, sulle pendici del Monte di Brianza.

Da tempo gli operatori della coop stanno rigenerando la cascina e i terreni circostanti affinché possano diventare per tutti un luogo per il ritorno alla terra e alla natura, specialmente dopo la pandemia che ha messo a dura prova la tenuta psicologica di molti e le relazioni tra le persone. "L’esperienza quotidiana dei nostri educatori, impegnati con minori, anziani, persone con fragilità e disabilità psico-motorie, indica che l’incontro con la dimensione selvatica dello stare in natura favorisca il benessere e la relazione con gli altri", spiega il presidente di Liberi sogni Matteo Rossi. Per abbattere le barriere architettoniche e realizzare una rampa di accesso a chi ha difficoltà motorie, affinché Cascina Rapello sia veramente aperta a tutti, è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso: l’obiettivo è arrivare a 5mila euro. A Cascina Rapello intanto ci sono già un orto sociale e un frutteto di comunità, e vengono realizzate diverse iniziative. D.D.S.