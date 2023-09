Casa ristrutturata in ricordo di Elide Greco ospita mamma e bimbo Fondazione Scalabrini ha dedicato una casa ristrutturata in via Turati a Como, alla memoria di Elide Greco. Mercoledì l'abitazione ospiterà una mamma con il suo bambino, assegnata dal Comune in concessione per 15 anni. La ristrutturazione è costata oltre 30mila euro.