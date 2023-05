Casa Museo Pogliaghi Via ai concerti

Inizia la stagione concertistica nell’atelier della Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. Sarà il pianoforte a quattro mani di Chiara Nicora e Angela Buompastore a inaugurare il cartellone 2023, con "Memorie dall’800 musicale italiano". L’appuntamento è per domenica alle 16.30. Allo stesso orario per le tre domeniche successive seguiranno "Echi dal barocco veneziano", concerto di Elisa Ghezzo al flauto, Andrea Gottardello al cembalo e Antonio Palumbo all’oboe. Domenica 18 "L’ora della Ri-creazione" con Elisa Ghezzo al flauto e Roberto Villa al pianoforte. Ultimo appuntamento domenica 25 con "Niccolò Paganini: bellezze e virtuosismi per violino e chitarra". L.C.