Cartoline da Villa Carlotta. Ecco le fioriture nei secoli

Le meravigliose fioriture di Villa Carlotta, racchiuse nelle immagini di una mostra che si inaugura domani. “Fioriture di carta. Il giardino di Villa Carlotta nelle cartoline dell’archivio storico“, prosegue fino al 16 giugno, mostrando, nel corso degli anni, la fioritura delle camelie, delle azalee e dei rododendri, da sempre la ricorrenza più attesa e spettacolare, di grande richiamo e suggestione per appassionati, studiosi, e visitatori da tutto il mondo. L’attrazione suscitata dalle fioriture monumentali della villa a partire dalla prima metà del Novecento, incentivò la diffusione di cartoline, ricordi e affiches a tema floreale di cui l’Archivio Storico del museo conserva oltre 350 esemplari in copie di mille elementi.

La mostra intende dunque esporre al pubblico una selezione inedita di questo materiale che racconta le fioriture di Villa Carlotta attraverso un patrimonio poco conosciuto e indagato. Cartoline e souvenir raccontano il trascorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni nei giardini. I visitatori potranno inoltre portare le loro cartoline delle fioriture di Villa Carlotta: saranno esposte in mostra e in cambio riceveranno un ricordo. Già sul finire del Settecento, un interesse senza precedenti per la botanica e per la floricultura si diffuse in tutta Europa, sviluppandosi ulteriormente nel corso dell’Ottocento. Mai cessato, fino all’istituzione dell’ente Villa Carlotta, nel 1927, con l’introduzione di un ricco programma di eventi che interessano in particolare il giardino, tra cui feste, intrattenimenti musicali e balletti ambientati sulle terrazze.