Cartello di bonifica ordigni bellici. Nessun allarme

Nessun allarme. A Montagna piano non c’è nessun ordigno bellico e quindi nessun pericolo. Nei giorni scorsi alcuni lettori, passeggiando lungo la strada agricola che costeggia la ferrovia sul confine con Poggi, si erano allarmati per un cartello posto ai bordi del tracciato, vicino ad un’ampia area transennata con reti arancioni da cantiere. Il cartello recita: "Bonifica residui bellici", a fianco c’è il simbolo del pericolo di esplosione e, ovviamente, scritta col divieto di accesso. I lettori hanno pensato ad un ordigno della seconda guerra mondiale. Ci siamo quindi rivolti alla ditta che ha posto il cartello. "La normativa che attiene alla sicurezza nei luoghi di lavoro - hanno spiegato - impone al coordinatore per la sicurezza sui vari cantieri di procedere alla bonifica preventiva dei terreni, qualora essi debbano essere sottoposti ad operazioni di scavo o di movimentazione terra. Generalmente le ferrovie (RFI) procedono alla bonifica preventiva nella quasi totalità dei casi. A Montagna le lavorazioni condotte da noi sono già terminate e non sono stati rinvenuti ordigni di alcun genere e tipo".