Camp estivi “Auxilium“ . Si monta in sella

Giunta all’11^ edizione, ha acquisito una tale popolarità che non necessiterebbe neppure di presentazioni, ma quando si hanno figli in età scolare non è mai troppo presto per organizzare almeno parte delle loro lunghissime vacanze estive, soprattutto quelle in cui si resta in città. Farà dunque piacere sapere che è pronto il programma degli Auxilium camp 2025, sei settimane dense di emozioni che i giovani (nati tra il 2012 e il 2018) potranno vivere dal 9 giugno al 18 luglio a Sondrio e Teglio.

"Ogni anno l’offerta si arricchisce – spiega il responsabile organizzativo Cesare Salerno (foto), direttore generale Pgs Auxilium Sondrio – Attorno al fulcro, che è la pallavolo, ruotano tante esperienze pensate per far divertire i bambini e avvicinarli alla natura". L’offerta spazia dal rafting allo yoga, dal golf al calcio dalle bocce al basket, fino ai giochi multidisciplinari inseriti nelle Olimpiadi dei camp che, oltre nei campi sportivi di Sondrio, si svolgono a San Giovanni di Teglio e nella cornice naturale di Prato Valentino.

Quest’anno le grandi novità sono l’equitazione e il tiro con l’arco. Grazie all’Azienda agricola La Motta di Villa di Tirano gli iscritti avranno l’occasione di scoprire il mondo dei cavalli, da terra e in sella, mentre con la Compagnia Arcieri Stella Alpina ci si potrà divertire al campo pratica di Mossini.

Grande anche l’attenzione riservata durante i camp dalla Pgs Auxilium Sondrio a una corretta alimentazione e a far conoscere le specialità locali. "Si pranzerà insieme nei ristoranti che hanno aderito al nostro progetto e numerosi esercizi alimentari offriranno la merenda, con prodotti valtellinesi" evidenzia Salerno.