Camminata solidale per la Bolivia

Camminata solidale non competirtiva oggi a Pradalunga per raccogliere fondi da destinare al progetto “Casa della montagna” per i giovani di Peñas in Bolivia. Alle 7:30 ritrovo al Centro sociale, iscrizione con un contributo di solidarietà a partire da 5 euro per ogni partecipante e ritiro spilla. Alle 8:30 partenza contemporanea dei percorsi A e B. Alle 10:30 partenza percorso C. Alle 11:30 Messa in vetta al Misma. Alle 13 Pranzo alla Baita Pratolina (su prenotazione o con pranzo al sacco). Alle 14:30 Concerto. Alle 16 ritorno a casa per tutti e tre i percorsi. Per informazioni: 349.4079694.