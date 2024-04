Camminata per la vita a quota 27

Una Camminata per la vita. È in programma oggi a Maresso di Missaglia. I volontari della parrocchia dei santi Faustino e Giovita di Maresso propongono per questa mattina la 27esima Camminata per la vita il cui ricavato è interamente devoluto in beneficenza. La manifestazione non competitiva e aperta a tutti, anche quest’anno è in memoria di due giovani della comunità scomparsi ormai più di diciotto anni fa: Cristina Riva e Fabrizio Comi. La marcia si snoda su un percorso di 6, 12 e 18 chilometri. Ci si iscrive alla partenza all’oratorio di Maresso. Al termine della manifestazione c’è un rinfresco per tutti. La Camminata è patrocinata dal Comune.