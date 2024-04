Camminata Lilt nel verde del parco della Bosca

Il Comitato delle volontarie Lilt Sondrio aspetta tutti a Morbegno, presso la colonia Fluviale, il 25 aprile, data storica per la corsa e/o camminata per sole donne. Il percorso, quasi completamente al di fuori del traffico veicolare, interessa il lungo Adda e il rinomato parco della Bosca, dove si potrà trascorrere una bella mattinata e correre/camminare insieme per la “prevenzione del tumore al seno”. Migliaia le donne che hanno sostenuto l’evento negli anni. (Ritrovo 8.30, 10,00 chiusura iscrizioni, 10,30 partenza camminata).