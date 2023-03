Camminata dell’amicizia Giovanni Storti è il nuovo testimonial

Giovanni Storti è il terzo testimonial della 48esima Camminata dell’Amicizia, dopo Meo Sacchetti e Beatrice Colli. L’iniziativa, in programma il 26 marzo, è organizzata per raccogliere fondi per i piccoli pazienti de La Nostra Famiglia e si svolgerà con percorsi di 7 e 12 chilometri con partenza dalle 8,30 dalla sede della onlus. "Siamo felici di avere un testimonial super famoso, perché quest’anno festeggiamo il 60esimo della sede di Bosisio Parini", commenta Laura Baroffio, referente ufficio regionale Comunicazione interna e Qualità della vita.