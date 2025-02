Camera di commercio, si guarda a Lariofiere e non solo

Sono pronte a mettersi al lavoro insieme per favorire la promozione dello sviluppo locale le Camere di commercio di Sondrio e di Como-Lecco che hanno avviato un confronto per elaborare azioni condivise rivolte ai settori del turismo, le infrastrutture, il trasporto e lo sviluppo del sistema fieristico. Il primo incontro si è svolto a Sondrio tra la presidente della Camera di commercio di Sondrio, Loretta Credaro, e il suo omologo di Como-Lecco Ezio Vergani, al vertice hanno partecipato anche Fabio Dadati componente della Giunta lariana e i segretari generali Giuliano Caramella e Marco Bonat. "L’incontro è stato molto proficuo e ci ha consentito di individuare alcune prime tematiche che potremo sviluppare, nel reciproco interesse - spiega la presidente Credaro - Sul turismo sono molto chiare sia la comunanza di interessi, come pure le potenzialità offerte da una maggiore integrazione attuabile sotto molteplici profili. Le infrastrutture, precisamente quelle sulla sponda lecchese del lago, sono fondamentali per la provincia di Sondrio. Uno stabile dialogo con Lecco non potrà che essere positivo. Per quanto riguarda la collaborazione con Lariofiere, ritengo che si potrebbero trovare ottime opportunità, ovviamente, anche a vantaggio delle strutture che abbiamo sul nostro territorio. In tale senso, intendo prendere contatto sia con il presidente della Cm che con il sindaco di Morbegno". La Camera di commercio di Sondrio ha già in essere dal 2001 un accordo di collaborazione operativa con quella di Como-Lecco, posto a base del funzionamento della sede intercamerale di Nuova Olonio. Oltre al turismo si è discusso di infrastrutture stradali, in particolare la Ss 36 che unisce la Valtellina a Lecco e Milano, e la ferroviaria, con riferimento ai lavori che sono programmati questa estate sulla tratta Lecco – Colico, con ovvie ripercussioni per il trasporto di persone e merci.