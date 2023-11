Cacciatore cade parte un colpo di fucile. Braccio a rischio

Scivola sul terreno impervio, cade, e dal fucile che imbraccia parte un colpo. Tragedia sfiorata ieri mattina sui monti di Marone. Un settantatreenne del posto rischia di perdere un braccio. L’uomo era uscito in compagnia di un amico suo compaesano per una battuta di caccia tra Marone e Zone quando poco prima delle nove è successo l’incidente. I due si muovevano lungo il Sentiero delle pendule. All’improvviso l’anziano ha perso l’equilibrio – la zona è scoscesa – è scivolato e per colpa dell’impatto a terra dalla doppietta che teneva addosso è partito uno sparo. La rosa di pallini l’ha centrato appunto a un braccio. Subito l’amico ha attivato i soccorsi chiamando il 112, e la centrale di prima emergenza Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso da Sondrio, insieme a due squadre del Soccorso alpino. Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sentito nel pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Chiari, il settantatreenne ha confermato di avere fatto tutto da solo (inizialmente sembrava che a cadere fosse stato il compagno, e che lo sparo fosse partito accidentalmente dalla sua arma). Non è per fortuna in pericolo di vita, e per i medici se la caverà in sessanta giorni. Rischia però di perdere l’uso dell’arto. B.Ras.