Caccia alle uova purché di cioccolato. Un premio per tutti

Divisi in dieci squadre, ognuna con un simbolo differente, concentrate per l’avvio della scatenata ricerca nella piazza della Torre dei Da Pendolasco, più di 120 bambini hanno cercato le uova di Pasqua, mentre quelle giganti sono state assegnate per estrazione. Tutti i partecipanti hanno avuto un premio di cioccolato. Ha richiamato anche piccoli da altri Comuni la quarta edizione della “Caccia alle Uova di Pasqua“, dislocate in dieci punti del paese, organizzata della Biblioteca con Avis e Pro loco e con il patrocinio del Comune.