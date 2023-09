Box per le bici con telecamera e assicurazione Il Comune di Chiavenna, in collaborazione con il Consorzio Turistico Valchiavenna, ha installato due box per il ricovero sicuro delle biciclette alla stazione ferroviaria. Offrono un riparo sicuro, con telecamera interna, porta anti-effrazione e assicurazione. Tariffa oraria 1 euro, 6 euro per l'intera giornata.