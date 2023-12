Bormio in festa tra mercatini e l’arrivo di Babbo Natale. Poi il Capodanno sulle piste e il gioco del Gabinàt

Bormio, 8 dicembre 2023 – La magia di un antico borgo imbiancato, dove la storia secolare dei palazzi avvolge i visitatori con luci, atmosfere e usanze che rimandano ad un suggestivo viaggio nel tempo. I mercatini, le tradizioni montane vecchie e nuove, l’arrivo di Babbo Natale, la passione autentica per lo sci, il Capodanno sulle piste, il gioco del Gabinát: il Natale a Bormio è passione per la montagna unica e originale.

A Bormio girare per i mercatini natalizi non è solo l’emozionante attesa della ricorrenza più bella dell’anno. Qui, il centro storico offre uno scenario affascinante che raramente possiamo trovare a queste quote. Aggirarsi tra le sue viuzze illuminate a festa, tra i palazzi storici imbiancati, con i portoni intarsiati e gli affreschi che spuntano sulle facciate, entrare nelle accoglienti stube in legno dei negozi e dei locali del centro... ecco: a Bormio la magia della festa è anche un viaggio nel tempo.

Tra le bancarelle, poi, si possono scovare regali originali perché hanno il sapore delle autentiche tradizioni montane, oggetti in legno che tramandano antiche maestrie e - perché no? – concedersi anche le prelibatezze locali della squisita enogastronomia valtellinese, scaldandosi con un buon bicchiere di vin brulè e gustando una squisita fetta di torta fatta in casa. Per i più piccini, poi, c’è Babbo Natale che riceverà tutte le loro letterine.

Ecco tutte le date dei mercatini, in Piazzale del Ginnasio, dalle 16 alle ore 19.30:

6, 7, 8, 9 e 10 dicembre

15, 16 e 17 dicembre

21, 22, 23 e 24 dicembre

dal 26 dicembre al 7 gennaio

I mercatini non possono mancare nemmeno in Valdidentro, ai piedi della Chiesa di Isolaccia, e in piazza a Santa Caterina Valfurva.

Bormio è già in fibrillazione per le prossime Olimpiadi invernali del 2026. Per chi desidera un Natale all’insegna dello sci troverà qui la sua destinazione perfetta. Dal 26 al 29 dicembre ci sono infatti le gare della FIS Ski World Cup, uno spettacolo entusiasmante accompagnato da una serie di intrattenimenti collaterali. La Filarmonica Bormiese, ad esempio, accompagnerà la sfilata di apertura del 27 dicembre dalle ore 17. Il 28, poi, a partire dalle 17, c’è il Coach Corner Party, con musica live e chioschi di degustazioni e drink, per divertirsi al race party più bianco che c’è. Per finire alla grande, il 29 a partire dalle 21, la festa di chiusura in piazza del Kuerc sarà a cura di Radio Deejay con Alex Farolfi e Chicco Giuliani. E per aspettare anche il nuovo anno in pista, ci sono le fiaccolate del 31 dicembre con, a seguire, gli spettacolari fuochi d’artificio per illuminare la prima notte del 2024. Dalle ore 17 appuntamento sulle piste: Stelvio di Bormio, Cevedale di Santa Caterina e Doss Alt di Valdidentro.

A Bormio, più sentito che non il tradizionale arrivo della Befana, c’è un gioco che fin dal mattino presto del 6 gennaio tutti fanno per strada incontrandosi... il Gabinát! - dal tedesco "Nacht der Gaben" = notte dei doni. Per tutto il giorno i bambini, ma la cosa non dispiace nemmeno agli adulti, salutano coloro che incontrano esclamando: “Gabinat!”. Un gioco di velocità: vince il primo che riesce a pronunciare la parola “Gabinat!”. Il vincitore riceve un premio come ricompensa per l’augurio, solitamente vengono donati dolci, frutta secca o piccoli oggettini simpatici.