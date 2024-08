Quaranta minuti di paura a Bormio: turisti bloccati nella cabinovia sospesa nel vuoto

Bormio (Sondrio) – Una bella giornata di sole, nel verde in quota, poi un grosso spavento. E’ quello che hanno vissuto una quindicina di turisti oggi, venerdì 23 agosto, dopo le 16 a Bormio, amatissima località turistica della provincia di Sondrio. Stando alle prime informazioni, gli escursionisti stavano erano impegnati nella fase di discesa a bordo della cabinovia di Bormio 2000, quando quest’ultima si è improvvisamente bloccata.

Sul posto vigili del fuoco, polizia, ambulanza (ANSA/ANP)

Sul posto in via Battaglion Morbegno sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento, un’ambulanza e i carabinieri. Dopo circa quaranta minuti di stop l’impianto è stato rimesso in moto dagli addetti senza particolari problemi. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti sulle cause del guasto.