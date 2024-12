Bonus trasporti a sostegno degli universitari

Approvata e pubblicata la graduatoria per l’assegnazione del bonus trasporti a favore degli studenti universitari residenti in provincia di Sondrio, per l’anno accademico 2024/2025. Sono 177 i contributi stanziati che vanno da un minimo di 200 a un massimo di 400 euro per un impegno di spesa complessivo da parte della Provincia di 53.300. Il bando, con la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 18 novembre, ha registrato la partecipazione di 186 studenti. Solo 9 le domande dichiarate non ammissibili per la mancanza dei requisiti richiesti. La graduatoria stilata ha tenuto conto di due criteri principali: il reddito Isee e il merito accademico degli studenti. Il Bonus trasporti prevede un contributo differenziato a seconda della sede universitaria frequentata dagli studenti: 300 euro per gli universitari che frequentano sedi lombarde, 400 euro per gli studenti che frequentano sedi in altre regioni italiane, 200 per gli universitari residenti in provincia di Sondrio che frequentano sedi lombarde e usufruiscono di alloggi agevolati. Gli studenti individuati come beneficiari del contributo riceveranno l’importo stabilito nelle modalità previste dal bando.

Il bonus trasporti rappresenta un importante aiuto economico per gli studenti universitari della provincia di Sondrio, che possono così affrontare con maggiore serenità le spese di viaggio verso le loro sedi universitarie, favorendo l’accesso all’istruzione superiore e contribuendo al miglioramento della qualità della loro esperienza accademica. Graduatorie sul sito della provincia: https://www.provinciasondrio.it/servizio-turismo-cultura/news/2024/gradautoria-bonus-trasporti-studenti-universitari.

F.D’E.