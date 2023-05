Blanco pasticciere: inaugurata “L’isola delle Rose”

Davanti a oltre 500 fan Blanco, ieri pomeriggio, ha inaugurato a Brescia la sua pasticceria "L’isola delle rose", che riprende il titolo del suo singolo. Il cantante bresciano vincitore di Sanremo nel 2022 in coppia con Mahmood, non ha cantato, ma si è concesso per selfie e autografi e ha proposto la box realizzata per la festa della mamma. La pasticceria è di proprietà del cantante di Calvagese della Riviera che, con questo locale, debutta anche come imprenditore. I fan, in trepidante attesa per ore, sono esplosi intorno alle 16 quando Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) ha fatto capolino dalla porta d’ingresso.