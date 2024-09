Bieffe Medital. Cinquant’anni di successi

La Bieffe Medital – Baxter ha spento le sue prime 50 candeline e lo ha fatto con una giornata di festa, in cui le celebrazioni, le tappe miliari della storia e i ricordi hanno trovato un connubio con l’emozione di ritrovarsi dopo tanti anni, il piacere di stare con i colleghi e le loro famiglie. Tutto questo è stato l’open day dello stabilimento Bieffe Medital – Baxter, ditta che fornisce un ampio portfolio di prodotti nel settore medicale e nel campo delle terapie renali e che è il secondo stabilimento in provincia per livello occupazionale. Più di 600 fra dipendenti e famiglie, ex dipendenti in pensione e rappresentanti delle istituzioni locali hanno preso parte ai festeggiamenti, visitando lo stabilimento con tutte le linee di produzione in funzione, e apprezzandone l’elevato livello di automazione, l’organizzazione e l’attenzione alla sicurezza. Molto varia ed apprezzata l’offerta gastronomica del buffet allestito dagli studenti di Apf Valtellina in collaborazione con FreeAbile.

Il plant manager dello stabilimento Valtellina Alex Vedovelli ha ricevuto una targa commemorativa dal presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari (nella foto). "Ripercorrendo questi 50 anni, penso a 3 parole. La prima è “visione”, saper vedere qualcosa che gli altri nemmeno immaginano possa esistere, se volete è un po’ da pazzi ed è stato il motore di tante intuizioni di questo sito; le altre due sono “perseveranza” e “competenza”, rappresentano l’essenza della nostra cultura di lavoratori instancabili e competenti che hanno a cuore il bene di questo stabilimento. Guardarsi indietro è importante, conoscere la nostra storia ci aiuta a guardare oltre…oltre le difficoltà quotidiane; solo con lo sguardo fiducioso verso il futuro possiamo continuare a scrivere il nostro pezzo di storia".

F.D’E.