Bergamo: Notifiche Gratis con Pec, l'Innovazione della Città

Per fronteggiare l’1,2 milioni l’anno di spese postali, Bergamo investe sull’innovazione. Dopo l’estate avvierà una campagna di “domicilio digitale“, ovvero la possibilità per i residenti di ricevere tramite Pec, la Posta elettronica certificata), tutti gli atti della Pubblica amministrazione – sanzioni, cartelle esattoriali, eccetera – in tempo reale e in qualsiasi luogo, senza bisogno di essere in casa per la notifica. Un risparmio per l’Amministrazione e un vantaggio per il cittadino. Spiega l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni: "L’obiettivo è fornire la Pec gratuita ai cittadini. Anche perché così non è più possibile andare avanti. Ogni raccomandata inviata dalla Pubblica amministrazione è arrivata a costare 7 euro, con un aumento di oltre 3 euro nell’ultimo anno e mezzo".

Il domicilio digitale è come quello fisico, solo che invece di chiamarsi per esempio via Santa Lucia si chiama “[email protected]“.

Ci saranno due fasi: una campagna informativa a tappeto per spiegare ai cittadini come registrarsi gratis sulla piattaforma “Inand“. Poi con le stesse modalità in atto per lo Spid sarà direttamente il Comune a erogare la Pec. È in corso un’indagine di mercato per trovare l’operatore più vantaggioso. "L’obiettivo è acquistare un pacchetto di 10mila Pec da dare gratis ai cittadini per un paio di anni. Poi saranno loro a sostenere i costi, che si aggirano sull’1-2 euro l’anno. Con la Pec i cittadini non dovranno più girare per gli uffici e risparmieranno tempo".

M.A.