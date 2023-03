Ragazzi travolti dal treno a Berbenno, la verità è nelle immagini delle telecamere

La stazione di Berbenno, teatro della tragedia

Berbenno (Sondrio) – L'intera Valtellina a interrogarsi oggi sulla tragedia che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 marzo, ha spezzato due giovanissime vite. E un'intera comunità sgomenta, quella di Berbenno di Valtellina, per il terribile incidente sui binari avvenuto poco prima delle 18, quando due ragazzini sono stati travolti e uccisi dal diretto partito da Tirano alle 17.08 con destinazione finale la stazione di Milano Centrale alle 19.40.

Le vittime sono Ajeti Meriton, nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate (Varese) da famiglia sudamericana e come l'amico residente nel capoluogo valtellinese. Entrambi avevano soltanto 15 anni: Meriton era nato il 13 ottobre 2007, mentre Reyes l'1 settembre dello stesso anno. Si erano recati, con un gruppo di amici, nel piccolo paese per una giornata di svago al luna park, allestito in occasione delle celebrazioni di San Giuseppe, il patrono della località.

"Un evento molto atteso in particolare dagli adolescenti - spiega il sindaco, Valerio Fumasoni - . Avrebbe dovuto essere una giornata di festa. Invece ora siamo in lutto". I due minorenni deceduti, anziché servirsi del sottopassaggio ciclopedonale per raggiungere la banchina della stazione, come ha invece fatto il resto della compagnia, dove avrebbero atteso il treno locale che li riportava in città, hanno scavalcato il basso muretto in cemento che separa la trafficata statale 38 dello Stelvio dai binari. Per fare prima ? O per un'altra ragione ?

"Forse per una sfida, il challenge, purtroppo in voga oggi tra molti giovanissimi, ossia attraversare le rotaie un attimo prima del sopraggiungere del treno", è l'ipotesi investigativa sulla quale stanno lavorando i poliziotti della questura di Sondrio, ieri sul luogo della tragedia con Polfer di Lecco e carabinieri del Comando provinciale di Sondrio oltre a quelli della locale caserma di Berbenno e ai Vigili del fuoco. Al vaglio, nelle prossime ore, le immagini delle telecamere, oltre alle testimonianze raccolte dagli agenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone ieri intervenuto sul posto per i primi sopralluoghi, sono alle battute iniziali. Da stabilire anche la velocità di marcia del convoglio che provenienteda Sondrio, all'improvviso, si è trovato di fronte i ragazzini e il macchinista non ha potuto evitare di investirli. A lungo interrotta la linea ferroviaria con bus sostitutivi di Trenord e Protezione Civile in azione per fornire di bottigliette d'acqua i passeggeri bloccati.