Barzanò Book Festival Tanti autori per la prima

Una settimana di iniziative attorno al libro che coinvolgono tutte le realtà locali con eventi mirati e pensati su misura per le singole utenze. Barzanò Book Festival, nella sua prima edizione in programma da domenica 14 a domenica 21 maggio, è stato pensato come un progetto diffuso, in cui si mischiano eventi e corsi aperti al pubblico, con momenti all’interno di scuole, centri diurni, case di riposo e altri contesti, messi in dialogo reciproco, con un unico fine: valorizzare il libro e l’abitudine alla lettura. Dalle presentazioni di libri, si passa così ai corsi di scrittura e di caviardage, fino alle mostre, con letture ad alta voce, flash mob in pubblico, rappresentazioni teatrali, laboratori per bambini: in tutto 35 eventi coordinati dalla Commissione Cultura, il cui programma completo si trova sul sito www.comune.barzano.lc.it o sui social del festival.

Si parte domenica 14 maggio in biblioteca con tre scrittrici e i loro libri: alle 14.30 la torinese Margherita Oggero, che presenta il suo ultimo libro, "Brava gente". A seguire alle 16.30 "La guerra di H", con l’autrice milanese Nicoletta Sipos e alle 17.30 "Un ferita in fondo al cuore", con Anna Danielon, comasca, vincitrice del Premio Scritture di Lago 2022. Nel programma, anche le scrittrici Greta Pavan e Marina Visentin, e l’attore Ivano Gobbato. Sono inoltre già aperte le iscrizioni ai due corsi che si terranno sabato 20 maggio, a partecipazione gratuita con posti limitati. Alle 9.30 Caviardage, con Chiara Orsenigo: una tecnica che unisce pagine di libri da macero e "un sapiente intreccio tra parola e immagine, tra scoperta casuale e ricerca concettuale", mentre alle 14.30 spazio alla scrittura con Andrea Cotti, "Chi ben comincia è a metà dell’opera. Come si scrive un incipit". Info [email protected]

Paola Pioppi