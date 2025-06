Bandi europei. Un aiuto alle imprese

Al via il Financial advisory e Gare d’appalto europee, percorso formativo gratuito promosso dalla Cciaa sondriese e progettato da Promos Italia per supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione delle competenze necessarie ad accedere con successo alle opportunità offerte dai bandi e dalle gare d’appalto europee. L’iniziativa si propone di massimizzare le opportunità di crescita per le aziende e si articola in tre fasi progressive e mirate, partendo da un incontro introduttivo aperto a tutti fino agli incontri personalizzati one to one, passando per alcuni laboratori tematici.

L’incontro introduttivo, in programma domani dalle 9 alle 13, ha l’obiettivo di esplorare le opportunità di gare d’appalto e finanziamenti a livello europeo e internazionale. Esperti del settore illustreranno le principali linee di finanziamento e le strategie di accesso ai bandi, fornendo una panoramica completa.

La partecipazione al primo incontro, propedeutica alle fasi successive, è obbligatoria. Tra giugno e luglio le imprese potranno scegliere di partecipare a uno o più dei tre laboratori tematici previsti: “Gare d’appalto europee e internazionali“, “Progettazione europea“, e “Finanziamenti per l’internazionalizzazione“. I laboratori avranno una durata di due ore, con taglio pratico, esercitazioni e approfondimenti settoriali.

Da settembre, le imprese avranno la possibilità di accedere a incontri individuali o di gruppo con esperti per ricevere supporto specifico, analizzare bandi mirati e valutare le migliori opportunità di finanziamento per il proprio business. Informazioni: internazionalizzazione@so.camcom.it.

F.D’E.