Banda di ladri in azione Tre ville a soqquadro Spariti denaro e gioielli

Tre villette adiacenti, in via Rossera a Linarolo, trovate a soqquadro al rientro dei padroni di casa. I ladri hanno agito in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei residenti in mattinata, in un arco di tempo limitato a un paio d’ore, tra le 10 e mezzogiorno. Di certo un’unica banda, in quella che sembra un’azione messa a segno in rapida successione seguendo un identico schema. Prima hanno scavalcato le recinzioni, poi hanno forzato le porte finestre al piano terra e sono così entrati nelle abitazioni, salendo subito al piano superiore delle villette per mettere a soqquadro in particolare le stanze da letto. Ladri evidentemente interessati a soldi in contanti e gioielli d’oro, tenuti solitamente proprio nei cassetti delle camere.

Non hanno invece toccato pur costosi computer, tablet e consolle, in bella vista e facili da portare via, ma che a quanto pare non erano d’interesse per i malviventi. Ancora in fase di quantificazione i bottini dei tre furti, in base a quanto riferito almeno in due dei tre casi non sembrerebbero particolarmente ingenti. Ma oltre al danno, resta per il padroni di casa il trauma della violazione subìta, con i tre furti che hanno suscitato un notevole allarme in paese, condiviso sui social di L24, gruppo fondato dal Comitato Ponte Becca, che ha anticipato la prossima attivazione di "gruppi di emergenza e controllo dei cittadini". S.Z.