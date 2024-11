Avvistata una lince sulla Statale del Foscagno. Arriva dalla Svizzera

Una lince è stata avvistata da una ragazza sulla strada del passo Foscagno, a pochi chilometri da Livigno. E ora sta facendo il giro del web il video del selvatico immortalato. Dopo aver percorso un centinaio di metri, salta in maniera regale e senza nessuna fatica su un muretto di oltre due metri di altezza e si inoltra nel bosco posto ai bordi della SS 301 del passo del Foscagno. Allo stato attuale, gli organi preposti al monitoraggio degli animali selvatici non sono a conoscenza della presenza costante di una o più linci in provincia di Sondrio e quindi nemmeno in Alta Valle. L’avvistamento del felino in queste zone della Valtellina, un grosso "gattone" che può raggiungere anche 1.30 di lunghezza, non è una cosa così rara: nel 2021, infatti, una lince era stata immortalata nel territorio del Comune di Valfurva, grazie al servizio di fototrappolaggio del Parco Nazionale dello Stelvio. Lo conferma Maria Ferloni, tecnico faunistico della Provincia di Sondrio. "Avvistare una lince in Valtellina e, in generale, sui monti della provincia di Sondrio non è poi così strano – dice -. Alcuni anni fa ne è stata vista una in Valchiavenna ma anche in Alta Valle. Nella vicina Svizzera, ci sono spesso degli avvistamenti e una lince, alcuni anni fa, era stata "collarizzata" proprio dall’Engadina. Potrei ipotizzare che quella avvistata sul Foscagno sia una lince di passaggio nelle nostre zone, diretta magari in altre zone del Parco dello Stelvio". Ma non si può di certo escludere che la lince in questione sia in perlustrazione nei boschi intorno a Livigno per individuare una zona in cui poter poi vivere e proliferare. Questa è però solo un’ipotesi. Ma quali sono le caratteristiche della lince? "Non è facile avvistarla, le sue prede tipiche, come tutti i felini, sono i caprioli e i piccoli ungulati". F.D’E.