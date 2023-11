Autonomia e inserimento lavorativo, per i disabili nasce “Casa là“

Cinque appartamenti per 12 posti e un investimento di oltre 700mila euro dal Pnrr.

A Montichiari nasce “Casa là“, luogo destinato alla vita autonoma e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il servizio, in particolare, è destinato a persone con disabilità non gravi, ma che rischierebbero di non essere intercettate dai servizi sociali.

"Un percorso verso l’autonomia – spiega il sindaco Marco Togni –. Sono servizi necessari, che però sempre più gravano sulle casse comunali, che hanno sempre meno risorse disponibili. Questo è fonte di grande preoccupazione, va trovata una soluzione a livello nazionale, ma chiediamo anche alla Regione di farsi portavoce di questi temi".

Presente all’inaugurazione di “Casa là“ l’assessore regionale a Famiglia, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, che ha ricordato l’innovatività della legge regionale sulla vita indipendente.

"Mentre in passato si facevano misure lineari, per cui le famiglie cercavano di trovare risposta tra i servizi esistenti, ora abbiamo messo la persona al centro di un progetto di vita indipendente – ha sottolineato l’assessore regionale Lucchini –. Col primo provvedimento attuativo, che abbiamo portato in giunta il 25 settembre scorso, abbiamo previsto la creazione di 33 centri di vita indipendente per due milioni di euro destinati a tutto il territorio lombardo".

Federica Pacella