Atleti speciali sotto rete. Il volley a tutto Gasp

In campo ci sono due squadre composte, ognuna, da due giocatori normodotati nei ruoli di libero e alzatore e quattro giocatori con disabilità intellettivo-relazionali, che sono gli elementi determinanti in quanto devono battere, palleggiare e fare punto. Gli altri ingredienti sono tanto impegno e passione, determinazione a dare il massimo, ma soprattutto fair-play, voglia di divertirsi e integrarsi, perché essere protagonisti del proprio sport (e in un certo senso, attraverso lo sport, anche della propria vita) è il miglior risultato della pallavolo integrata. Assistere a eventi sportivi di questo tipo ricorda quanto lo sport, quello Special con la S maisucola, riesca ad essere e a fare per atleti con disabilità che ogni giorno devono già affrontare tante difficoltà, regalando loro autostima, spirito di gruppo, dimostrazione che "insieme, si è forti".

La più recente dimostrazione domenica a Morbegno, dove ha fatto tappa il Campionato CSI di pallavolo integrata organizzato dal CSI Cremona al quale partecipano sette squadre provenienti da tutta la Lombardia, compresa la GASP Morbegno. Per agevolare e ridurre le trasferte delle squadre (tra Cremona, Bergamo, Brescia, Cremona e Sondrio) vengono organizzati dei mini "concentramenti" per svolgere più partite nello stesso giorno e nello stesso luogo. Così è stato sul parquet della palestra morbegnese in piazza Sant’Antonio dove la formazione del GASP Morbegno, affiliata tramite l’US Talamonese, ha prima vinto 3 a 0 contro il Pontevico Pallavolo, poi ha affrontato gli Sgamatti battendoli 2 a 1. Al termine delle partite, terzo tempo al Ricircolo con il pranzo a base ovviamente di polenta e salsicce e le torte preparate dalle famiglie e dagli amici dei pallavolisti. "Siamo un bel gruppo – racconta Fausta Bulanti del GASP Morbegno – affiatato e molto attivo. Per noi non è facile partecipare ai campionati, sia CSI sia Special Olimpics, perché siamo decentrati e dobbiamo affrontare numerose trasferte. Sicuramente un supporto da parte di enti pubblici o sponsor privati ci sarebbe di grande aiuto". Ora il calendario prevede per il GASP Morbegno l’ultima trasferta il 5 aprile ad Orzinuovi contro le Saette.

Sara Baldini