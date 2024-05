Armato minaccia la ex . Lei lo fa arrestare

Da due mesi, tormentava e minacciava una ragazza con cui aveva avuto una relazione in passato, arrivata a denunciarlo ai carabinieri. Ma le condotte di Nicholas Santoni, 22 anni di Como, sono proseguite, fino a martedì sera, quando i carabinieri di Brunate del Radiomobile di Como, sono intervenuti in seguito all’ennesima richiesta di aiuto della ragazza, intimorita non solo dalle vessazioni e dalle condotte aggressive de ventiduenne, ma anche dalla possibilità che l’ex avesse disponibilità di un fucile. I militari, hanno quindi proceduto a una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di un fucile da caccia calibro 12, una carabina ad aria compressa, cartucce per fucile e per pistola, tutto illecitamente detenuto. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Giulia Ometto, è stato arrestato in flgranza differita e condotto al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida. Pa.Pi.