Archivi grafici. La mostra al m.a.x.

Da sabato 18 maggio al 22 settembre, il m.a.x. museo di Chiasso ospita la mostra Archivi grafici. Curata da Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini, propone una selezione di 300 opere di figure di grande rilievo nel mondo del graphic design, come Franco Grignani, Lora Lamm, Giovanna Graf, Simonetta Ferrante, Heinz Waibl, Bruno Monguzzi, Orio Galli, Vito Noto. Tutti materiali custoditi negli archivi grafici del Centro Culturale Chiasso. L’Archivio si è composto nel corso di questi anni grazie a lasciti di artisti, graphic designer svizzeri e italiani di fama internazionale, oltre che tramite acquisizioni di opere d’arte effettuate da appassionati dell’arte e filantropi, nonché dall’associazione Amici del m.a.x. museo. La mostra anticipa l’apertura del Centro Internazionale d’Arte e Grafica, dove dal 10 giugno, sarà possibile consultare per motivi di studio i materiali conservati in archivio. È infatti nato per rendere fruibile al pubblico il copioso materiale dell’Archivio custodito dal Centro Culturale Chiasso, così che le opere raccolte possano rappresentare un prezioso momento di consultazione, studio e approfondimento per cultori della materia. Tra gli eventi collaterali previsti, oltre alle visite guidate gratuite - in particolare quella di domenica 19 maggio alle 10.30 in occasione della Giornata internazionale dei musei – a cui si aggiungono i vari laboratori didattici e ai tradizionali appuntamenti, sono in programma una conferenza pubblica con il co-curatore Mario Piazza mercoledì 12 giugno, e un incontro-dibattito con Bruno Monguzzi, venerdì 20 settembre. Info www.centroculturalechiasso.ch. Pa.Pi.