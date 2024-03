Apre la mostra dell’artista . Alvaro Molteni

"Un mondo di donne tra arte applicata e arte libera " è la mostra dell’artista Alvaro Molteni, che si inaugura venerdì 8 marzo alle 18, alla Galleria The Art Company, nel cortile interno di via Borgovico 163, a Como. Curata da Luigi Cavadini, la mostra raccoglie una selezione delle opere del pittore comasco, considerato ultimo esponente dell’astrattismo comasco degli anni Trenta. Nato nel 1920 e scomparso nel 2015, è cresciuto accanto a figure come Giuseppe Terragni, Manlio Rho, Mario Radice, Carla Badiali, Aldo Galli.