App e avatar per scoprire gli appuntamenti e gli itinerari in città

Tutte le occasioni di svago, ma anche le curiosità e i luoghi da visitare a portata di app. Si chiama ’Visita Sondrio’ la nuova applicazione disponibile gratuitamente con tante curiosità e sette itinerari - Sondrio 500 anni, Via dei Palazzi, Percorso DiVino, Ottocento e Novecento, i Luoghi della fede, Sondrio Medioevale, Sondrio e le sue frazioni - per scoprire la città e i suoi immediati dintorni. Per alcune delle tappe si può inoltre contare sul supporto di RO, l’avatar in realtà aumentata.

"Siamo felici del successo di questa iniziativa perché crediamo nella condivisione della cultura - sottolinea l’assessore alla Cultura Marcella Fratta -. Vi invito a scaricare l’app e a utilizzarla per scoprire Sondrio, da soli o con gli amici: prossimamente verrà implementata con altri percorsi e nuovi contenuti".

Ringraziano i turisti che possono rendere ancor più indimenticabili le loro vacanze in valle, ma anche i residenti che ogni sera possono conoscere con un click quali sono gli appuntamenti da non perdere in città. F.D.E.