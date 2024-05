Aperto “Uno sportello per te” grazie alla Comunità montana A Chiavenna apre "uno sportello per te" presso la Comunità montana Valchiavenna, offrendo supporto per necessità domestiche, ausili, problematiche informatiche e prenotazioni mediche. Gestito dall'associazione V3V, il servizio mira a essere una cerniera tra cittadini e servizi disponibili sul territorio.