Sondrio, due anziani morti e uno ferito cercando funghi: imprudenze fatali

Un altro incidente a funghi di una certa gravità. Ieri, poco prima di mezzogiorno, nei boschi di Isola, in territorio comunale di Madesimo. Un pensionato di 74 anni, residente a Merate, nel Lecchese, intento a cercare i preziosi boleti, in una zona impervia, all’improvviso è precipitato in un dirupo.

L’amico che era in sua compagnia ha subito lanciato l’allarme e gli uomini del Soccorso Alpino con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo e i Vigili del fuoco volontari di Campodolcino e Madesimo allertati dal distaccamento di Mese, sono riusciti in breve tempo a individuare il cercatore ferito e poi il personale sanitario dell’elicottero di Areu lo ha trasportato in codice giallo - quello di media gravità - all’ospedale di Sondrio. Più tardi trasferito al Manzoni di Lecco, solo per comodità ad essere seguito dai familiari. Provvidenziale, forse, la presenza di un compagno che ha subito allertato i soccorsi indicando con precisione il luogo esatto dell’incidente.

Intanto nei giorni scorsi si è svolto a Rasura, paese nel quale risiedeva, il funerale di Oreste Pezzini, il 77enne che nei giorni scorsi ha perso la vita nelle selve non lontano da dove risiedeva. Nel fine settimana, inoltre, un’altra disgrazia nella zona di Sacco, frazione di Cosio Valtellino, dove l’84enne Enrico Vaninetti di Delebio è rimasto vittima, a sua volta, di una tragica caduta durante un’escursione a funghi in solitaria. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui e hanno lanciato l’allarme. Il funerale di Vaninetti si terrà domani, mercoledì, nella Parrocchiale di Delebio alle 16. I familiari, nei manifesti funebri, ringraziano i carabinieri di Delebio e Morbegno, il Sagf della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino.