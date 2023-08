Altro incidente nei boschi Stava cercando funghi: cade in un dirupo e muore

di Michele Pusterla

Un’altra vittima, in Valtellina, fra i cercatori di funghi, forse la terza in questa tragica contabilità di avvio di stagione a “caccia“ dei prelibati boleti. L’ultima, in ordine di tempo, nella prima serata di ieri sulle montagne della Valgerola. L’allarme alla centrale operativa di Soreu delle Alpi è scattato poco dopo le 19, dato da un escursionista. "Correte una persona è precipitata in un dirupo", avrebbe detto chi, per primo, ha allertato i soccorsi nei boschi del territorio comunale di Rasura. In breve tempo, oltre ai carabinieri della caserma di Morbegno, si sono messe in azione le squadre della Stazione morbegnese della VII Delegazione del Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della GdF di Sondrio e i Vigili del fuoco di Morbegno, questi ultimi tra i primi a raggiungere il luogo impervio in cui è stato indicato essere avvenuto l’incidente.

Poco dopo le 19.15 le squadre di soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo finito nel burrone. Le operazioni di recupero di Oreste Pezzini, 76 anni, celibe, residente nel paese montano del Morbegnese, sono state particolarmente complesse per il luogo impervio. L’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) ha poi provveduto a completare il recupero della salma, poi trasportata in serata all’obitorio dell’ospedale del capoluogo valtellinese, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sulla disgrazia sono affidate agli esperti del Sagf di Sondrio. "Era in pensione – ricorda la vittima l’ex sindaco di Rasura, Maurizio Pezzini – dopo una vita di lavoro come muratore. Aveva una piccola ditta artigiana e conduceva una vita riservata, non facendo parte di associazioni del paese".