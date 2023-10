Alpe del Vicerè. Aperto il bike park

Una montagna a portata di giovani l’Alpe del Viceré, la più vicina e accessibile tra le vette erbesi alla ricerca di un rilancio turistico attraverso lo sport. Nel corso del fine settimana si è inaugurato il bike park, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia che ha stanziato 138mila euro e l’impegno del Comune e della Comunità montana del Triangolo Lariano. "Una nuova area a misura di famiglia, per lo sport e il divertimento di tutti, sopratutto dei bambini - spiega il sindaco, Giuliana Castelnuovo - Il percorso si inserisce perfettamente nell’ambiente naturalistico dell’Alpe del Viceré e completa una serie di interventi realizzati in questi ultimi anni, il baretto, il Jungle Raider, il parco giochi montano, la riqualificazione dei bagni, la zona pic nic e relax". Un rilancio quello dell’Alpe del Viceré iniziato negli anni scorsi con l’apertura del Jungle Raider Park, su iniziativa di un gruppo privato, un parco giochi immerso nel bosco con percorsi di corte e ponti sospesi tra gli alberi. In estate grazie alle aree attrezzate per il pic-nic e alla disponibilità di parcheggi l’Alpe ha vissuto un nuova rinascita. R.C.