Allo scoperta del San Primo in compagnia degli speleologi

BELLAGIO (Como)

Con gli speleo alla scoperta dei luoghi più segreti del Monte San Primo. È questo l’oggetto dell’escursione organizzata per domenica dal Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo“ - formato da 35 associazioni - in collaborazione con la Federazione speleologica Lombarda. L’evento prevede una facile camminata della durata di circa 4 ore e dislivello di circa 300 metri, adatta ad adulti e bambini con un minimo allenamento in montagna. Durante l’escursione i partecipanti avranno modo di ascoltare, dalla voce degli esperti speleologi, molte informazioni in merito alla presenza delle gallerie che percorrono il sottosuolo del Pian del Tivano e delle pendici del San Primo, arrivando a coprire lunghezze di decine di chilometri, tra le più estese d’Italia.

Sarà possibile visionare, solo dall’esterno, l’accesso di alcune grotte. Gli speleologi, che hanno aderito al Coordinamento che si oppone al progetto da 5 milioni per la realizzazione di nuovi impianti sciistici e e turistici sulle pendici del Monte San Primo, avevano lanciato l’allarme relativo al delicato equilibrio idrogeologico del territorio del Monte San Primo. L’appuntamento è per domenica 5 maggio, con doppia possibilità di partenza: alle ore 8,30 presso il parcheggio sul retro della stazione di Canzo (centro). Al parcheggio della Colma di Sormano alle ore 9,00, orario di partenza della camminata.