Allarme in centro città. L’ex cinema Italia cade a pezzi . Sos al Comune

L’ex cinema Italia cade a pezzi e c’è allarme per i pedoni. I residenti chiedono di provvedere e mettere ulteriormente in sicurezza o riqualificare al meglio l’edificio che si affaccia sulla centralissima piazza Marinoni ormai da anni disabitato e in condizioni fatiscenti. Al di là del comprensibile malcontento di tanti cittadini in merito a una vicenda cavillosa, che ha tenuto banco per anni in città con al centro la Fondazione Giovanni Camagni e i suoi beni (ossia l’ex cinema Italia dismesso nel 1992 e il palazzo storico in via Visconti Venosta utilizzato in passato come orfanotrofio e dismesso nel 1978) senza mai giungere a soluzioni definitive e che non sembra, in realtà, essere terminata neppure oggi, la questione impellente ora è decisamente quella relativa alla sicurezza.

Da diversi mesi, infatti, si staccano dall’alto del vecchio edificio, rovinando a terra, grossi pezzi di intonaco, ma anche sassi e calcinacci. Tra l’altro i pezzi di sasso che cadono a terra dall’edificio sono di dimensioni piuttosto ragguardevoli, alcuni dei quali anche di oltre 10 centimetri, proprio come prova anche la foto di un residente tiranese che ha segnalato il tutto pure sui social. Transitare nei pressi dell’ex cinema Italia a Tirano è, dunque, senza dubbio pericoloso. Per fortuna finora nessuno si è ferito anche se la strada è sempre particolarmente frequentata. I residenti adesso chiedono a gran voce dei sopralluoghi affinchè possano essere decisi con immediatezza e senza più lungaggini gli interventi necessari per la sistemazione dell’edificio che ora è a tutti gli effetti proprietà del Comune di Tirano, acquisito ufficialmente nel 2019, data in cui l’amministrazione comunale aduana è entrata in possesso dei lasciti della Fondazione Camagni (il tutto era stato formalizzato attraverso un consiglio comunale urgente). Lunga e intricata la vicenda che ha visto protagonista per anni l’ex cinema (ma anche l’edificio di via Visconti Venosta) in un incessante batti e ribatti di responsabilità.