Allarme gas Strada chiusa per quattro ore

Allarme ieri in via Tonale per una fuga di gas. Residenti e passanti sentivano un forte odore. La via è stata chiusa 4 ore. La causa? Un guasto che era apparso di seria portata, tanto da far pensare addirittura ad un’evacuazione di alcuni palazzi, ma che si è poi rivelato meno grave ed è stato risolto senza troppi inconvenienti, se non quelli al traffico per permettere la riparazione. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Una zona molto frequentata. È stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Le rilevazioni con le strumentazioni hanno accertato che c’era una perdita di gas, seppur di lieve entità, anche se la percezione era decisamente diversa. La strada è stata chiusa, gli agenti della Locale si sono posizionati alla rotonda all’altezza del Campus scolastico e a quella all’incrocio con via Vanoni. Inibiti anche l’accesso e l’uscita dei mezzi dalla stazione degli autobus. I tecnici della ditta “Sertori” hanno effettuato uno scavo in strada. Il guasto è stato individuato, ma l’intervento di riparazione non è stato semplice e di breve durata. M.Pu.