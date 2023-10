Allarme del Cai Morbegno: "Alt al cantiere della ciclovia vicino al lago Zancone"

Quel sentiero non s’ha da fare. È questa, in sintesi, la posizione del Cai di Morbegno che, con una lettera aperta, ha voluto manifestare la sua contrarietà alla realizzazione della ciclovia intercomunale che posta sopra il lago Trona, dovrebbe raggiungere il lago Zancone per poi procedere verso la val Tronella, "una delle pochissime valli incontaminate, non raggiunta da strade". Un progetto ormai di prossima realizzazione. Il Cai tiene a precisare che l’ente "non è contro la frequentazione della montagna, anzi, promuove l’andar per monti. È contro lo sfruttamento della montagna, ed in questa azione se ne ravvisano gli estremi. È un progetto che piega l’ambiente alle esigenze turistiche, forza l’orografia a favore di una percorribilità non connaturata allo stato dei luoghi… la montagna non è un parco giochi. È un luogo in cui entrare in punta di piedi e da cui uscirne possibilmente senza lasciare traccia". Sollecitato dai soci, preoccupati per l’avanzare di questo progetto, il Cai pone alcune obiezioni. "La Soprintendenza al Paesaggio ha dato il suo benestare alla realizzazione del tracciato purchè venga realizzato senza spostare o eliminare i massi che possano trovarsi sul percorso. Chi conosce il luogo in prossimità del lago Zancone sa che è praticamente impossibile tracciare un percorso senza spostare o far saltare diversi massi… La via attraversa un tratto estremamente esposto a caduta di slavine in inverno e di frane nel resto dell’anno". E ancora: "Realizzare un percorso su questo versante significa dover realizzare dei sistemi di ancoraggio piuttosto impattanti". Il Cai chiede pertanto "la sospensione dell’intervento". F.D’E.